Stopy procentowe jednak spadną? Wskazali możliwy termin

Inflacja w Polsce ponownie rośnie. W kwietniu wyniosła 2,4 proc., co jest rezultatem wyraźnie wyższym od marcowego, kiedy to wyniosła 2,0 proc. Zdaniem ekspertów Allianz Trade może to oznaczać, że wzrost cen powróci. Jak w związku z tym będą kształtować się stopy procentowe? Eksperci przedstawili swoje prognozy w tym zakresie.