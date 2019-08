Strajk nauczycieli odroczony. Najpierw ankiety wśród nauczycieli

Co ze strajkiem nauczycieli? Wygląda na to, że we wrześniu uczniowie i rodzice nie powinni obawiać się o brak lekcji. Jak poinformował Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP, żadne decyzje nie zapadną przed 16 września. Wówczas odbędzie się prezydium, które podsumuje sondaż wśród nauczycieli.