Strajk nauczycieli. Sławomir Broniarz pokaże, ile zarabia

- Na moją pensję składają się członkowie ZNP, więc jeśli mnie o to poproszą, to pokażę im swój PIT - mówił w RMF FM Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Odpowiadał tym samym na doniesienia, jakoby on sam zarabiał 12 tys. zł. W poniedziałek ma też być jasne, czy 8 kwietnia dojdzie do strajku nauczycieli.

