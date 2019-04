Strajk nauczycieli zawieszony. Sławomir Broniarz ogłosił decyzję

- Chcemy dać uczniom szansę zakończenia nauki. Nie składamy broni, nie przystąpimy do fasadowych negocjacji przygotowanych przez rząd. Nie rezygnujemy z postulatu 30-procentowego wzrostu wynagrodzenia - zapewnił Broniarz.

- Wchodzimy w nowy etap, który będzie trudniejszy, ale który pokaże nowe oblicze naszego protestu. Ani dzisiaj, ani jutro, ani w kolejnych dniach nie podpiszemy porozumienia, które rząd zawarł z "Solidarnością" - dodał. Ponformował też, że ZNP nie usiądzie do rozpoczynających się w piątek rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym.

- Dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z próbą finalnego demontażu polskiego systemu edukacji - stwierdził, odnosząc się do procedowanej w czwartek w Sejmie i w Senacie nowelizacji ustawy o oświacie.

Jak zapewnił, akcja protestacyjna trwa, natomiast strajk zostaje zawieszony. Każdy nauczyciel z ZNP od poniedziałku powinien przystąpić do pracy.

Dodał, że strajk mógłby trwać, bo wszyscy nauczyciele byli do tego gotowi, również w czasie matur.

- Nie zdołalibyście państwo, to jest adresowane do rządu i pana premiera Morawieckiego, rozwiązać tego problemu. Nie bylibyście w stanie zastąpić nas, nauczycieli podczas tego egzaminu, mimo że ryzykowaliście także dobro uczniów. Nie wzięliście za nich odpowiedzialności i tę odpowiedzialność musieliśmy wziąć my nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz rodzice, którzy nas w tej decyzji wspomagali - powiedział.