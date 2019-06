Strajk w fabryce Nutelli zakończony. Jest ugoda z pracownikami

Strajk rozpoczął się 28 maja, wzięło w nim udział ok. 160 pracowników. Początkowo blokowali wjazd i wyjazd ciężarówek z fabryki, później wstrzymali produkcję Kinder Bueno, a Nutellę produkowali tylko na jednej z czterech linii produkcyjnych i to zaledwie wykorzystując 20 proc. jej potencjału. W praktyce oznaczało to obniżenie produkcji z 600 tys. słoików dziennie do zaledwie 30 tys.