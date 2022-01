Subwencje z tarczy. Firmy będą musiały oddać ponad miliard złotych

Zaapelował do wszystkich przedsiębiorstw, które nie złożyły jeszcze wniosku, o wejście do bankowości elektronicznej i dopełnienie formalności.

Jak dodał, widząc, że przedsiębiorcy nie składają tych wniosków, zdecydowano, by dać im jeszcze tydzień. - Ale naprawdę apelujemy o to, aby trzymać się tych terminów i złożyć ten wniosek, bo przysługuje prawie 100 proc. umorzenia tych subwencji, które przedsiębiorstwa otrzymają - powiedział.

Zwroty subwencji

Borys wyjaśnił, co się stanie, jeżeli ktoś nie dopełni obowiązku wynikającego z programu, czyli nie złoży tego wniosku. - Wyślemy wezwanie o zwrot tej kwot y- wytłumaczył. - Jeżeli przedsiębiorca przyjedzie i poprosi o rozłożenie na raty, to będziemy wtedy to rozpatrywać. Jednak zakładam, że większość tych firm złoży te wnioski i nie będziemy mieli tego typu problemu- - powiedział.

Dodatkowy termin

Z danych PFR wynika, że do piątku, 14 stycznia br., z 7 tys. małych i średnich firm, które skorzystały z tarczy PFR 2.0, ok. 5 tys. jest już rozliczonych, natomiast ok. 1000 wniosków jest do poprawy, a ok. 900 małych i średnich firm nie złożyło jeszcze rozliczeń.