Superszybki wzrost Cinkciarz.pl w czasach koronawirusa

Porównując z poprzednim półroczem, w pierwszej połowie 2020 roku wolumen wymiany walut na Cinkciarz.pl wzrósł o 50 proc., transakcji płatniczych o 23 proc., płatności internetowych Cinkciarz Pay o niemal 300 proc., a transakcji Forex o 455 proc.

W pierwszych miesiącach 2020 r. ruch na stronie Cinkciarz.pl był o 50 proc. większy niż rok wcześniej.

Jednym z rekordowych dni był 23 marca, kiedy to liczba odwiedzających portal była o prawie 750 proc. wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Największe wzrosty ruchu (nawet o 825 proc. w porównaniu do ubiegłego roku) zanotowała strona wymiany walut.

W marcu odnotowano 80-procentowy wzrost wartości transakcji wymiany walut i 43-procentowy wzrost obrotu na transakcjach płatniczych w porównaniu do średniej z ostatnich dwunastu miesięcy.

Aplikacja do Wymiany Walut przekroczyła już próg 2,1 miliona pobrań z Google Play, odnotowując 110-procentowy wzrost pobrań w porównaniu do ubiegłego roku.

Pierwsze półrocze 2020 zapisze się w naszej pamięci pod hasłem przewodnim: koronawirus. Światowa walka z pandemią spowodowała duże zawirowania na rynkach finansowych. Nie sprzyjało to złotemu – mniej więcej w połowie marca złoty silnie tracił na wartości w relacji do euro, dolara, franka i funta. Rosła awersja do ryzyka, zwiększyła się zmienność kursów, a klienci poszukiwali bezpieczniejszych walut. Te czynniki, pomieszane z niepewnością jutra, sprowokowały rekordowy wzrost zainteresowania usługami finansowymi dostępnymi na portalu Cinkciarz.pl.

Zainteresowanie przełożyło się bezpośrednio na wyższe obroty na wielu usługach dostępnych na portalu Cinkciarz.pl. W porównaniu do drugiego półrocza 2019 r., obrót na usłudze wymiany walut w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. zwiększył się o prawie 50 proc. Obrót na transakcjach płatniczych wzrósł o 23 proc., a realizacja płatności w sklepach internetowych w ramach usługi Cinkciarz Pay prawie czterokrotnie. W tym samym czasie wolumen transakcji użytkowników usługi Forex świadczonej przez Conotoxia Ltd., spółkę z grupy Conotoxia Holding, wzrósł o 455 proc., przychody spółki o 415 proc., a od marca do czerwca ten skok był jeszcze bardziej widoczny: obroty wzrosły o 842 proc., a przychody o 648 proc.

Marzec inny niż wszystkie

Podsumowując minione półrocze, ruch na stronie Cinkciarz.pl był o 50 proc. większy niż rok wcześniej. Statystyki odsłon portalu sięgnęły nadzwyczajnych poziomów pod koniec pierwszego kwartału. Jednym z rekordowych dni był 23 marca. Liczba użytkowników, którzy tego dnia odwiedzili stronę Cinkciarz.pl, była ponad osiem razy wyższa niż w ten sam dzień w 2019 r. Wzmożone zainteresowanie utrzymywało się przez dalsze miesiące pierwszego półrocza.

Największe wzrosty odnotowała strona wymiany walut. W porównywanym okresie podstrona dedykowana tej usłudze miała o 75 proc. więcej odsłon niż w ubiegłym roku, a we wspomniany już rekordowy czwartek (23 marca) zanotowała wzrost ruchu o 825 proc. Klienci częściej odwiedzali także stronę innej popularnej usługi Cinkciarz.pl – przekazów pieniężnych. Tu największy ruch zarejestrowano 19 marca (o 49 proc. więcej odsłon niż rok wcześniej).

Jak tak gigantyczny wzrost ruchu przełożył się na transakcje? W marcu odnotowano 80-procentowy wzrost wartości transakcji wymiany walut w porównaniu do średniej z ostatnich dwunastu miesięcy. Klienci aktywnie wykorzystywali inne usługi portalu: realizacja usług płatniczych wzrosła w tym samym czasie o ponad 43 proc.

Sprawdzone metody na trudne czasy

Popularność aplikacji Cinkciarz.pl do łatwej i ekspresowej wymiany walut rosła błyskawicznie. Przekroczyła już próg 2,1 miliona pobrań z Google Play, odnotowując 110-procentowy wzrost pobrań w porównaniu do ubiegłego roku. – Ostatnie miesiące potwierdzają hipotezę, że w trudnym czasie klienci zwracają się do pewnych i doświadczonych dostawców usług. Powyższe statystyki udowadniają, że klienci darzą nas zaufaniem. Pracujemy na pełnych obrotach, żeby sprawnie i bezpiecznie obsłużyć wszystkich powracających i nowych klientów, w tym również kredytobiorców i przedsiębiorców – mówi Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl.

Usługi Cinkciarz.pl są dostępne poprzez stronę internetową lub dedykowane aplikacje mobilne – Wymiana Walut i Przekazy Pieniężne – do pobrania w Google Play i App Store.

Usługi oferowane w serwisie Cinkciarz.pl świadczą firmy należące do Conotoxia Holding.

Portale finansowe Cinkciarz.pl i Conotoxia.com udostępniają różne usługi finansowe: wymianę walut, przekazy pieniężne, płatności oraz transakcje na rynku Forex.

Dostawcami usług dla biznesowych oraz indywidualnych klientów portalu są spółki należące do grupy Conotoxia Holding. Ich biura znajdują się w Zielonej Górze, Warszawie, Chicago i Limassol.

