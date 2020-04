Świat nie kończy się na Chinach. Koronawirus pokazał, że gospodarce potrzebny jest "plan B"

Realizacja tych deklaracji wymaga jednak dużo czasu i środków finansowych: zbudowania zakładów i całej infrastruktury dookoła nich, ale też znalezienia pracowników, którzy wykonają pracę za możliwie niskim wynagrodzeniem. Wprawdzie w najbliższym czasie to pracodawcy będą dyktować warunki finansowe, ale i tak nie ma możliwości, by Polacy czy Węgrzy pracowali za takie pieniądze jak Chińczycy.

To jeden z powodów, dla których nieprędko zakończymy współprace z chińskimi dostawcami. Innym jest to, że podczas gdy Ameryka północna i Europa nadal są rozłożone na łopatki przez wirusa, Chiny już się praktycznie podniosły i nadrabiają straty.

- To biedne kraje z ubogą infrastrukturą: trzeba postawić fabryki, zwiększyć przepustowość portów – tego nie można osiągnąć w rok czy dwa lata. Dlatego też Chiny wciąż pozostaną liderem. Nie należy też zapominać o krajach rozwiniętych, takich jak Japonia czy Korea. One, gdy już otrząsną się z kryzysu, wrócą do gry, a mają wiele do zaoferowania – uważa ekspert.