Chińczycy przejmą europejskie firmy? Komisja Europejska ostrzega

- Państwa członkowskie UE powinny nabywać udziały w firmach działających na ich terytorium, by chronić je przed przejęciem ich przez Chiny - powiedziała Vestager w wywiadzie dla "Financial Times". Jej słowa cytuje Polska Agencja Prasowa.

- To bardzo ważne, by być świadomym, że zagrożenie jest realne, bo kondycja spółek pogorszyła się bardzo w związku z epidemią koronawirusa i wymuszonymi sytuacją przestojami oraz zerwaniem łańcuchów dostaw - tłumaczy wiceszefowa KE.

Vestager dodała również, że Unia powinna znacznie elastyczniej podchodzić do tematyki fuzji i przejęć w najbliższych miesiącach. Właśnie po to, by uniknąć masowych przejęć przez gigantów z Chin.