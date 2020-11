Święta w cieniu wirusa. Europa szykuje się na obostrzenia również zimą

Europa już się szykuje na święta Bożego Narodzenia. Kolejni politycy z Niemiec przekonują, że obostrzenia pozostaną na dłużej. O hucznych, licznych imprezach rodzinnych sugerują, by zapomnieć. Austria właśnie wprowadza narodową kwarantannę i planuje masowo testować obywateli, by mieć "w miarę bezpieczne święta". A co z Polską?

- Dziś trudno mówić o terminie luzowania obostrzeń. Zwłaszcza że niedawno zostały wprowadzone. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądać wykres liczby zakażeń i czy wyniki będą spadać. Pamiętać należy, że ważna jest też liczba zajętych łóżek i liczba zajętych respiratorów. To dane pokazujące możliwości systemu ochrony zdrowia. I to właśnie one wpływają na podejmowane decyzje - mówi money.pl Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.