Syn prezesa NIK pod kontrolą CBA

CBA prześwietla Jakuba Banasia, syna szefa Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem osób zbliżonych do sprawy, to forma presji, która ma skłonić Mariana Banasia, by raz jeszcze przemyślał rezygnację z funkcji prezesa izby.

