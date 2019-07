System e-doręczeń krytykowany. "To niedozwolona pomoc publiczna"

Ktoś jednak systemem teleinformatycznym musi zarządzać. Prawdopodobnie będzie to Poczta Polska . A to nie podoba się Konfederacji Lewiatan.

"Nowe regulacje dotyczące e-doręczeń stanowią niedozwoloną pomoc publiczną dla spółki Skarbu Państwa, a transfer olbrzymich pieniędzy do Poczty Polskiej nie rozwiąże żadnego z istniejących problemów tej instytucji" – czytamy w stanowisku Konfederacji, przesłanym do naszej redakcji.

Później okazało się jednak, że to właśnie narodowy operator pocztowy ma zostać kluczowym podmiotem w budowie e-administracji. To za sprawą nowego gospodarza w resorcie cyfryzacji – Marka Zagórskiego Poczta Polska ma szanse na ten kontrakt.

Rząd chce, by zarówno dla przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli elektroniczne polecone były kompletnie darmowe. Koszty obsługi korespondencji w dwie strony mają ponosić urzędy, które według szacunków i tak oszczędzą na tym około 100 mln zł rocznie.

Prace wokół tego pomysłu wyraźnie ostatnio przyspieszyły. Ostateczny projekt w tej sprawie ma być gotowy do końca roku. Jednak ostateczne wdrożenie zaplanowano do 2021, a do tego czasu e-polecony wprowadzany będzie etapami. Udział tylko PP w tym przedsięwzięciu będzie groźny dla rynku? Zdaniem Lewiatana - tak.