Szanghaj zamknięty. Pekin podał datę luzowania obostrzeń

Władze Szanghaju planują, że uda się opanować nowe zakażenia koronawirusem poza obszarem objętym kwarantanną do środy – informuje Reuters. Ma to pozwolić na dalsze złagodzenie blokady i rozpoczęcie powrotu do normalnego życia mieszkańców metropolii. Szanghaj został objęty ścisłym lockdownem. W tym mieście mieszka około 25 mln osób. Chiny zmagają się z falą COVID-19 wywołanych przez wariant Omikron.