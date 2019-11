Szara strefa na rynku pracy cudzoziemców. Rośnie liczba kontroli, są efekty

Pracownica z udarem porzucona na przystanku. Umierający pracownik wywieziony do lasu 100 km od tartaku, gdzie był zatrudniony bez umowy - to tylko najgłośniejsze z ujawnionych przez media przypadków naruszania praw pracowników z Ukrainy przez polskich przedsiębiorców. Nie odstraszają jednak pracowników zza wschodniej granicy do przyjmowania ofert "na czarno".

Polscy pracodawcy "na czarno" najczęściej zatrudniali obcokrajowców w budowlance (co trzeci ujawniony przypadek - red.), usługach administracyjnych (ponad 23 proc.) i przemyśle (11,6 proc.). Co zaskakujące, w zestawieniu nie pojawia się rolnictwo, które przez lata uchodziło za "zagłębie" podobnych praktyk.

Najczęściej w małych firmach, ale nie w rolnictwie

Lawinowy wzrost nałożonych kar przyniosły wakacje - ich liczba z 435 na koniec maja podskoczyła do 1084 pod koniec września. Nie zmieniła się za to ich wysokość, która wciąż nie jest w stanie wstrząsnąć firmowymi finansami. Mandaty opiewały średnio na niespełna 1300 zł. To po części efekt przepisów - pracodawca, który zatrudnia "na czarno", może zostać ukarany grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Maksymalną stawkę może wlepić sąd. Inspektor pracy na miejscu może zdecydować jedynie o grzywnie od 1 tys. zł do 2 tys. zł. W przypadku recydywy, kara może być pięciokrotnie wyższa.