Szara strefa nadal silna. Przy takich przepisach nie może być inaczej.

W ubiegłym roku co dziesiąty pracownik skontrolowanej firmy nie miał pisemnej umowy lub nie był zgłoszony do ZUS. Na taki trik pozwalają przepisy. Jeśli PIP zauważy, że osoba wykonująca obowiązki nie ma żadnej umowy, firma natychmiast wyjaśnia, że dzień wcześniej zawarta została umowa cywilnoprawna, która nie wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. A brak zgłoszenia do ZUS? To też nie problem, bo na to firma ma siedem dni. I choć inspektorzy z dużym prawdopodobieństwem zakładają, że człowiek pracuje na czarno, nic nie mogą zrobić – czytamy "Dzienniku Gazecie Prawnej".