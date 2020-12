gospodarka oprac. Jakub Ceglarz 2 godziny temu

Szczepienia na COVID. Rząd podaje szczegóły

Od 61,24 zł do 95,70 zł za jedno szczepienie otrzymają podmioty lecznicze, które zgłoszą się do narodowego programu szczepień przeciwko COVID-19. Mogą to zrobić od piątku w specjalnym systemie internetowym. Przypomnijmy, że dla obywateli szczepienia mają być bezpłatne, a rząd chce szczepić milion osób miesięcznie.

