Szczepienie albo 200 dolarów miesięcznie. Delta Air Lines zmieniają zasady

BamKing 15 min. temu

Co by nie robili czego by nie wymagali wiem jesno ze zaszczepic sie nie moge bo chce zyc bedac zdrowym. Do szpitali trafiaja ludzie tylko zaszczepieni tak to prawda nie tak jak w telewizji mowia ze trafiaja tam tylko niezaszczepieni. Ja w przcy jako jedyny nie przyjalem zastrzykow i jak beda mi kazac to najpierw zapytam czy chca zmienic umowe o prace bo w tej co mam nie ma nic o obowiazkowych zastrzykach. W najgorszym wypadku odejde. Zdrowie na pierwszym miejscu. Ponad wszystko.