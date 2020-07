Szczyt w Brukseli w ogniu krytyki europosłów. Domagają się szczegółów ws. praworządności

Polityk zapewniał, że jego słowa nie są bezpośrednio wymierzone przeciwko Polsce i Węgrom. Jak wyjaśniał, chodzi o to, żeby za pieniądze z UE finansować polityków odwracających się plecami od zasadniczych wartości wspólnoty.

Jak relacjonuje Polska Agencja Prasowa, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w PE Manfred Weber mówił, że to pierwsza taka sytuacja, kiedy wypłata środków europejskich jest uzależniona od przestrzegania praworządności.

Polityk zapewniał również, że nie do końca rozumie jak ma to działać i zapytał szefową KE Ursulę von der Leyen od kiedy środki UE nie będą wypłacane bez przestrzegania przepisów i mechanizmów europejskich.

Przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki mówił po unijnym szczycie na temat budżetu, że Polska osiągnęła to, co chciała: pieniądze i uniezależnienie przyznawania środków od – jak to ujął szef rządu – tzw. praworządności. O jakich kwotach mowa?