Sztuczne diamenty zamiast kopalnych. Pandora zmienia podejście

Względy etyczne i środowiskowe, a do tego zrównoważony rozwój i niższa cena - tak Pandora tłumaczy decyzję odejścia od kopalnianych diamentów na rzecz produkowanych w laboratoriach. Co ważne, sztucznie wytworzone diamenty nie odbiegają fizycznie, chemicznie i optycznie od kamieni szlachetnych.

Millenialsi rozumieją

Nakładając na to pandemię, w 2020 roku rynek diamentów mocno się skurczył, ich globalna sprzedaż spadła o 15 proc., na co wpływ miały lockdowny, ograniczenia w podróżowaniu i niepewność ekonomiczna. Jak wynika z raportu Antwerp World Diamond Center, produkcja surowca diamentowego w 2020 roku spadła o 20 proc., a ceny spadły o 11 proc. W 2021 roku rynek odnotował odbicie, zmiany są jednak konieczne.

Energia potrzebna do wyprodukowania laboratoryjnych diamentów Pandory już teraz w około 60 proc. pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Wskaźnik ten ma wzrosnąć do 100 proc.

To nie pierwszy krok tej firmy ku zrównoważonemu rozwojowi, wcześniej Pandora zobowiązała się do zaprzestania produkcji biżuterii opartej o nowo wydobywane złoto i srebro. Do 2025 r. cała jej produkcja będzie wykorzystywała wyłącznie metale szlachetne pochodzące z recyklingu. To ma też zapewnić neutralność klimatyczną.