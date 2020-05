Szykują nowy podatek. Danina od plastiku ma być "zaszyta" w kolejnej tarczy. Przedsiębiorcy protestują

Pomysł na ekologiczny podatek od plastiku nie jest nowy. Co oczywiste zarządzanie odpadami jest coraz droższe, zatem producenci muszą uwzględnić to w swoich biznes planach.

Muszą wybierać inny rodzaj opakowań, bądź też godzić się na dodatkowe koszty. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zauważa jednak, że pandemia nie jest dobrym momentem na to, by decydować się na takie rozwiązania.

Jak czytamy w stanowisku związku, konsekwentnie sprzeciwia się on wprowadzaniu jakichkolwiek danin o charakterze sektorowym i wybiórczym.

Mając to na uwadze, krytycznie oceniamy wszelkiego rodzaju propozycje zmierzające do wprowadzenia podatku od wyrobów plastikowych, szczególnie jeśli miałoby się to stać w tak trudnym, kryzysowym czasie pandemii - czytamy w stanowisku ZPP.