T-Mobile z ogromną karą od UOKiK-u. "Reklama wprowadzała w błąd"

Tata 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale najwiekszym hitem oprócz znanego już każdemu programu rodzina 800 plus, jest tzw. rodzinny kapitał libacyjny. Warunkiem jest posiadanie nowonarodzonego 800 plusa (musi to być minimum drugi łeb). Taki mały 800 plus praktycznie nie generuje prawie żadnych potrzeb, za to przynosi dość dobry dochód swoim jabolowym rodzicom. Dodatkowo przez rok 12000 plus, to naprawdę dużo chlania. Także rząd PiS był rządem, który naprawdę wspierał polskie rodziny poprzez wyjątkowo trafione programy społeczne. Ja na przykład idę się nachlać, właśnie w ramach rodzinnego kapitału libacyjnego. Pozdrawiam.