Nie wiadomo, czy na pokładzie był twórca Tesli oraz jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, wskoczył on już na drugie miejsce na liście krezusów. Przed nim jest tylko twórca i właściciel Amazona Jeff Bezos.

Tesla uniknęła kolizji. Takie auta niedługo mogą powstawać w Polsce

Po co jednak byłaby mu tak krótka wizyta w Polsce? Żadnych szczegółów nie znamy, jednak pewną wskazówką mogą być wcześniejsze podróże Muska.

Wygląda jednak na to, że sporą część załogi stanowić będą Polacy. W sieci już na początku 2020 roku pojawiały się ogłoszenia. I to nawet na kierowników. Poszukiwani byli chociażby "koordynatorzy zatrudnienia z językiem polskim". To oznacza, że Musk mocno liczy na pracowników z naszego kraju.