Tak fatalnych danych demograficznych nie było od wojny. Wykres mówi wszystko

Wiem że to nic nie da, ale jak mawiał Franc "w imie zasad sk... ny" napisze co ja o sprawie myśle. Brak dzieci - bo nie ma opieki nad dziećmi kobiet które pracują. Szkoły to patola, która nie pracuje przy byle okazji. Każde święto +/- 2 dni. I wszyscy to akceptują. Zgony: Ludzie... ja wiem że matma to wiekszość bolała prawie fizycznie... A dane statystyczne to są nuuudne... Początek wielkiego wzrostu urodzeń: 1945 Średni czas życia w PL: ok. 77 1945+77=2022 rok Najwieksza ilość urodzeń: 1950 ok. 1950+77=2027 rok Za 5 lat bedą szyczyty zgonów czy będzie pandemia czy nie. Natury i matematyki nie oszukacie. Możecie ich nie znać, ale one Was podliczą. I nie wiedząc tego dajecie sie manipulować.