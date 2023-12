Tak kończy Morawiecki. "Polska stała się ziemią obiecaną"

W poniedziałek rano w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose i odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Sejmowa arytmetyka jest dla polityka PiS nieubłagana. Musiałoby dojść do ogromnej sensacji, żeby Morawiecki wygrał głosowanie. Wszystko wskazuje na to, że przestanie rządzić.

Premier Morawiecki podsumowuje działalność

- Niestety w ostatnich latach porządek geopolityczny, który pozostawił po sobie wiek XX, zachwiał się w posadach. Pandemia, wojna w Ukrainie , a potem światowy kryzys energetyczny i inflacja, a u nas jeszcze w międzyczasie również kryzys migracyjny - wszystko to wyzwania bez precedensu w ciągu ostatnich 80 lat - mówi Morawiecki zaznaczając, że spadały one na Polskę "jedno po drugim".

Nawiązał też do programu, który zarysował w swoim exposé przed czterema laty w 2019 r. Jak mówił, brzmiał on "bardzo ambitnie".

- Mimo to nie zatrzymaliśmy się w budowie nad Wisłą państwa dobrobytu. Po pandemii nasza gospodarka szybko wróciła do zdrowia. Od końca 2019 roku do czerwca tego roku wzrost gospodarczy w Polsce był wyższy niż w większości najsilniejszych gospodarek. Zostawiliśmy Europę w tyle. A państwa takie jak Niemcy czy Francja pogrążyły się najpierw w recesji, a potem w stagnacji - zapewnił.