Tak podrożały przez rok warzywa. Rekordzistka jest droższa o 7 zł za kilogram

Ceny warzyw. Papryka czerwona jest rekordzistką

Absolutną rekordzistką, jeżeli chodzi o wzrost ceny, jest papryka czerwona. W rok cena podskoczyła o 63 proc. z 11,41 zł do 18,60 zł. To oznacza, że warzywo to jest droższe o 7,19 zł.