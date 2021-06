Takie baseny ogrodowe kupują dziś Polacy. Te dmuchane to już przeszłość

Kiedyś basen ogrodowy kojarzył się głównie z tym dmuchanym o niewielkich rozmiarach, do którego głównie mieściły się dzieci. Ten typ basenu charakteryzuje się niską trwałością, bo łatwo jest go przebić. Do zalet możemy zaliczyć jego wagę i rozmiar. Przeniesienie takiego basenu napełnionego wodą w inne miejsce jest łatwe i nie sprawia problemów, ale cała rodzina się do niego nie zmieści.