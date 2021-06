Upały już narobiły problemów. 25 gmin apeluje do swoich mieszkańców. Straszą też karami

bun 37 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Przestańcie pitolić, że w Pl nie ma wody. Bo tej rzekami odpływa do Bałtyku tysiące metrów sześciennych na sekundę. A, że brudna, że nie zostaje w glebie, że spływa po każdym deszczu do kanalizacji deszczowej zamiast być retencjonowana, to już Wasza wina. Wasza czyli każdego obywatela tego kraju po trochu, a przede wszystkim samorządów, które betonują wszystko co się da.