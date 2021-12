Takiego prezentu rolnicy się nie spodziewali. Zerowy VAT może nie pomóc

Wojciech 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To są wszystko od dawna zaplanowane działania. Ja już kilka miesięcy temu mówiłem znajomym, że zima będzie zimna i głodna to się ze mnie śmiali. A to dopiero początek. Mają być zamieszki i rewolty głodowe. Potem objawi się "zbawca" któremu zmęczeni ludzie oddadzą całą władzę. Bo w końcu o władzę chodzi.