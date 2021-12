Inflacja bije ponad 20-letnie rekordy. Sprawdziliśmy, co drożeje najmocniej

baca 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dzień wolności podatkowej w 2021 był w Polsce 22 czerwca. Więc do końca czerwca Polacy pracowali tylko na podatki. Ale dobrotliwy rząd pissu uznał że to jest mało i z kieszeni Polaków poprzez oficjalną inflację 8 proc wyciągnął kolejną pensję (8 proc stanowi 1/12 ). A z tej racji że Polacy są biedni to wydają 2 razy więcej na żywność . więc inflacja im zabrała nie jedną, ale 2 pensję. Teraz podsumujmy . Do końca czerwca pracujemy tylko po to by zapłacić podatki. W lipcu i sierpniu pracujemy tylko po to by sfinansować złodziejskiemu rządowi inflację. Od września do końca roku dobrotliwy rząd pozwala nam już tylko pracować dla siebie. Czyli 3/4 naszego dochodu jest zabierane Polaków przez rząd. A pomyśleć że chłop pańszczyzniany płacił tylko dziesięcinę ( 1/10 dochodów)