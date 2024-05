Takiego wezwania od komornika lepiej nie ignorować. "Można narazić się na proces"

Kilka dni temu opisaliśmy historię przedsiębiorcy, któremu komornik przysłał dość zaskakujące pismo. Przedsiębiorca Jakub Mrugalski we wpisie w mediach społecznościowych wyjaśniał, że wszystko zaczęło się od zakupu kursu online za 57 zł. A skończyło pismem od komornika z "groźbą" zajęcia konta bankowego.

Okazało się, że właściciel firmy został trzeciodłużnikiem. Przedsiębiorca, od którego kupił produkt, był zadłużony. W takiej właśnie sytuacji do akcji może wkroczyć komornik. Czy każdy może zostać trzeciodłużnikiem?

Kiedy wkracza komornik sądowy?

Przemysław Małecki, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej w rozmowie z money.pl wyjaśnia, że komornicy w podobnych przypadkach muszą interweniować.

- Każdy bywa dłużnikiem, z tytułu czynszu, za telefon, telewizor czy ratę kredytu. Zanim nastąpi zapłata, istnieje dług, jednak nie jest to problem lub powód do wstydu - tłumaczy. - Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś swoich długów nie reguluje, nawet mimo wyroków sądowych. Zdarza się to często również zamożnym osobom, które mają środki na spłatę - dodaje.

Jak wskazuje rzecznik, wtedy pojawia się komornik sądowy. Nie pojawia się on jednak "sam z siebie", ale zaczyna działać tylko wtedy, gdy ten, kto wygrał proces sądowy i udowodnił, że ktoś mu nie oddał pieniędzy, poprosi go o to i złoży wniosek o przymuszenie dłużnika do wykonania wyroku. - To prawda, że działania bywają uciążliwe dla dłużnika. Komornik zajmuje konta, wynagrodzenie, emeryturę, czasem samochód lub nawet dom - przyznaje.

Kim jest trzeciodłużnik?

Rozmówca money.pl przyznaje, że czasem też komornik może napisać do kogoś informując, że jest "trzeciodłużnikiem". - W tym wypadku nie ma powodów do obaw, to nic strasznego - uspokaja Małecki.

Trzeciodłużnik to ktoś, kto jest winien coś dłużnikowi. Komornik pyta czy tak jest i nakazuje, aby te pieniądze przesłać jemu. Taka zapłata załatwi rozliczenia z dłużnikiem, a komornik ureguluje dług wobec wierzyciela. Jeśli nic nie łączy danej osoby z dłużnikiem, należy to po prostu napisać - wyjaśnia przedstawiel Rady.

Rzecznik przestrzega jednak przed ukrywaniem, przerabianiem czy zapłatą "po cichu". -Grożą za to poważne konsekwencje. To murowane kłopoty, strata pieniędzy, nerwów i nawet ryzyko sprawy karnej - mówi.

Dlaczego komornik pisze do osób, które nie mają długów? - Bo musi "przechwycić" pieniądze, które mogą zmierzać do dłużnika tak, żeby ten nie zdążył ich odebrać i ukryć. Jeśli długi ma firma, to listy od komornika mogą dostać jej klienci.

- Nie są to listy z pogróżkami, nie należy się obawiać, że ktoś stanie się teraz "celem" komornika. Po prostu komornik pyta, czy dana osoba nie jest winna jakichś kwot i nie będzie oddawać czy płacić ich dłużnikowi. Tylko tyle - wyjaśnia Małecki.

Obowiązek odpowiedzi na wezwanie komornika

I tu sprawa kluczowa. Przedstawiciel rady wyjaśnia, że na list od komornika trzeba odpowiedzieć. - Można to zrobić listownie, spróbować mailem (komornik może uznać to za wystarczające) lub osobiście w kancelarii. Sam telefon nie wystarczy - wyjaśnia.

Zlekceważenie takiego obowiązku może narazić na dotkliwą grzywnę, a nawet na konieczność zapłaty odszkodowania i proces sądowy - ostrzega Przemysław Małecki.

Dodaje też, by nie zatajać współpracy z dłużnikiem, nie składać fałszywych wyjaśnień i nie próbować "oszukać systemu", bo komornik i tak wcześniej czy później pozna prawdę.

Tego lepiej nie robić

Rzecznik Rady przyznaje coś, że instytucja trzeciodłużnika w gruncie rzeczy nie jest niczym wyjątkowym. Jest powszechnie znana. - Wie o tym każdy pracodawca, którego pracownik ma długi, wie o tym ZUS, banki i Urzędy Skarbowe, bo to głównie do nich komornicy wysyłają takie zajęcia. Ale mogą też trafić do każdego - jeśli komornik dowie się, że dłużnik wystawił np. fakturę na daną osobę lub odnajdzie na rachunku dłużnika wcześniejszą wpłatę z jej konta - wyjaśnia.

Przedstawiciel KRK ostrzega też, by jednego po piśmie od komornika nie robić. - Należy też pamiętać, że po otrzymaniu takiego zajęcia nie wolno nic płacić dłużnikowi, dopóki nie zezwoli na to komornik. Taka zapłata będzie nieskuteczna i może się zdarzyć, że trzeba będzie płacić jeszcze raz - ostrzega Przemysław Małecki.

- O tym wszystkim komornik informuje w piśmie, które jest napisane specyficznym, prawniczym językiem. W razie wątpliwości lub obaw warto skontaktować się z komornikiem osobiście lub pisemnie, a on na pewno je wyjaśni - zapewnia.

"Komornik potrzebuje pomocy uczciwych ludzi"

Rzecznik radzi też, by nie obawiać się kwot zapisanych w piśmie. - To nie informacja, ile ty masz zapłacić komornikowi, a jedynie wysokość długu dłużnika. Jeśli zalegamy mu więcej, zapłacimy tylko do tej kwoty, jeśli mniej - to tylko tyle ile rzeczywiście jest się winnym - tłumaczy.

- Nie należy obwiniać za takie niedogodności komornika. On dba o to, aby każdy zapłacił swoje długi i oddał to co jest komuś winien - tłumaczy Małecki.

Przemysław Małecki przestrzega też przed wiarą w zapewnienia, że to pomyłka lub złośliwe działanie komornika. Komornik wysyła takie pisma wyłącznie po prawomocnym, czyli ostatecznym, zakończeniu procesu sądowego, który nierzadko trwa nawet kilka lat.

- Jeśli natomiast rzeczywiście doszło do jakiejś omyłki sądowej, to dłużnik powinien bez problemu uzyskać z sądu lub od komornika zaświadczenie, że wyrok i zajęcia zostały uchylone i on nie jest nic dłużny. Tylko wtedy zajęcia zostaną uchylone i obowiązek danej osoby zniknie - kończy rzecznik. W razie wątpliwości, zawsze można uzyskać informacje w kancelarii, która przesłała pismo lub na infolinii Krajowej Rady Komorniczej - podsumowuje rozmówca money.pl.

Robert Kędzierski, dziennikarz money.pl

