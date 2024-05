Kupił kurs w sieci, dostał pismo od komornika. "Zostałem trzeciodłużnikiem"

Przedsiębiorca swoją historię opisał w mediach społecznościowych. "Dzisiaj serce zabiło mi mocniej. Zostałem "trzeciodłużnikiem" (nawet nie wiedziałem, że takie słowo istnieje), a komornik przysłał mi pismo z pogróżkami. Jak do tego doszło?" - czytamy we wpisie, który zamieścił Jakub Mrugalski, przedsiębiorca.

Kupił kurs za 57 zł, został "trzeciodłużnikiem"

Groźba zajęcia konta i surowe kary

Zostałeś trzeciodłużnikiem? Trzeba wysłać pismo

Doradca podatkowy wyjaśnia

Wyjaśnił też, że instytucja taka jak trzeciodłużnik jest znana w systemie prawnym. - To kontrahent dłużnika, który kupił jego usługi lub nabył towary. Jeśli w sprzedaży mamy termin odroczony, to jakaś szansa, że zanim zapłacę swojemu kontrahentowi, który jest dłużnikiem innego podmiotu, to przeleje pieniądze komornikowi - wyjaśnia.

- W konsekwencji nie powinno się do takich osób nawet występować. Po drugie, jak w opisanej historii, pismo i zajęcie winno być adekwatne do ewentualnej kwoty, którą potencjalnie nie zapłaciliśmy. W tym wypadku - 57 zł, a nie kilkanaście tysięcy. Działania wysyłania przez komornika na "hura" pisma to jak strzał kulą w płot. Ściąganie z trzeciodłużnika to koło ratunkowe, wyjątek. A nie podstawowa procedura, która w mojej ocenie jak pokazuje przypadek, powinna być lepiej prawnie zabezpieczona - ocenia Piotr Juszczyk.