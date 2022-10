Tąpnięcie na rynku mieszkaniowym. Tak spadła sprzedaż mieszkań

healer 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

pisze o tym od roku ze czeka nas KRACH jakiego Polska po 1990 r jeszcze nie znała. Wojna na Ukrainie i napływ kilku milionów ludzi pobudził rynek najmu co odwlekło w czasie kryzys o pół roku-rok. Ale wszelkie rezerwy się już wyczerpały. Mamy rekordową PODAŻ która potrwa dobre 2 lata ( w różnych fazach budowy jest ca 350.000 mieszkań plus trudna do oszacowania liczba już gotowych a niesprzedanych) i ewidentnie zdychający POPYT na poziomie 20% tego co na górce. Główny powód to załamanie w kredytach (-70% rdr) jak i zbliżający się wielkimi krokami głęboki kryzys (to co mamy teraz to tylko uwertura...). Nie trzeba być wielkim ekonomistą by wiedzieć co się dzieje z cenami przy rosnącej podaży i malejącym gwałtownie popycie.....kłania się powtórka z konsekwencji boomu 2007-2008. Zainteresowanych odsyłam do bankier.pl i artykułu "tak zmieniały się ceny mieszkań po 2008 r.". Do przełomu 2012/2013 mieszkania traciły od górki 25-30% NOMINALNIE a faktycznie (skumulowana inflaja 2008-2012 - 19,3%) około połowę wartości......