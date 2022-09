Boom na rynku najmu trwa. Ceny mieszkań wciąż rosną

Złe wieści dla osób wynajmujących mieszkania; ceny najmu w największych miastach wojewódzkich we wrześniu wciąż rosły – wynika z szacunków HRE Investments. Nadal zapotrzebowanie na lokale przewyższa ich dostępność. A przecież w najbliższych dniach do miast powrócą studenci po przerwie letniej. To sprzyja dalszym podwyżkom cen wynajmu.