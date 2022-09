Liczba kredytów mieszkaniowych spadła o 68,8 proc. "Zapaść przeradza się w apokalipsę"

izajasz 28 min. temu zgłoś do moderacji 1 9 Odpowiedz

Jak czytam te bzdety wszystkich tych co to się bawią w proroków i mówią że mieszkania potanieją, jeszcze tylko chwila albo dwie to dostaje panicznego ataku śmiechu. A co wy myślicie że deweloperzy to są biedacy? Poczekają rok, dwa a nawet trzy w międzyczasie kupią ziemię budowlaną, której cena cały czas wzrasta, a potem wybudują i będą wam sprzedawać 45m2 w cenie dzisiejszych 60m2. Naiwniacy co to nigdy nic nie wybudowali i mieszkają na 12 m2 u rodziców mądrzą się że jak potanieje jeszcze o 10-20% to kupią za gotówkę. Ogarnijcie temat - to co się wybuduje na pniu kupią zagraniczne fundusze. A wy zostaniecie z ręką w nocniku bo ceny wzrosną jeszcze co najmniej 20-30% w najbliższe 2 lata bo jest jeszcze ogromna rezerwa (np. ceny w zachodnich miastach jak Londyn czy Paryż są 5x większe niż w Warszawie). Jak wam nie pasuje to kupcie sobie działki za miastem i budujcie samodzielnie. Ogarnijcie materiały, ekipy budowlane, pozwolenia itd. i zobaczymy jak wam pójdzie. Moim zdaniem większość odpadnie już na zakupie działki. Fakt dziś działka + b. dobrze wykończony dom 120m2 w dobrej lokalizacji wychodzi tyle co 60m2 od dewelopera w centrum miasta, ale taniej nie będzie. Poza tym jak ktoś nie rozumie zasad ekonomii to mieszka z rodzicami w starym blokowcu w 6 osób na 40 m2 i nigdy nic nie będzie miał, bo a to deweloper za drogi, a to stopy wysokie, a to inflacja i wiecznie za drogo. Ludzie obudźcie bierzcie drugi albo trzeci etat i kredyt, a jak wam nie pasuje to zakładajcie swoje biznesy płaćcie zusy, podatki, zatrudnijcie pracowników i zarabiajcie po 40 tys. miesięcznie - zobaczycie jak to jest to przestaniecie bredzić że mieszkania potanieją. Weźcie pod uwagę jeszcze jedno - jak Putin przesunie się o kolejne 100-150 km na zachód to przybędzie do nas kolejne 4 mln Ukraińców i na biegu wykupią i wynajmą to co jest - myślicie że to obniży ceny prz realnej inflacji jesienią 70%? trzeba było zamiast na religię w szkole chodzić na matematykę i ekonomię, a nie teraz wierzyć w cuda.