Krach na rynku kredytów. Kluczowy wskaźnik mocno spadł

Zapaść na rynku kredytów mieszkaniowych - dane NBP za lipiec 2022

Od stycznia do lipca tego roku wartość kredytów udzielonych na nieruchomości mieszkaniowe wyniosła 37 mld 183 mln zł, podczas gdy przed rokiem w takim samym okresie było to 47 mld 504 mln zł - czyli rok do roku kwota ta spadła o ponad 10 mld zł.