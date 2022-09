Wakacje kredytowe jednak nie aż tak popularne. Mamy najnowsze dane

Kredyt mieszkaniowy zaciąga często więcej niż jedna osoba. Dlatego, gdy spojrzymy na "wakacje" z perspektywy liczby hipotek złotowych, które łapią się na ulgę w spłacie rat, te są inne. Sektor bankowy zaraportował do bazy BIK 876 tys. rachunków (czyli kredytów) objętych "wakacjami" o łącznej wartości 228 mld zł (kwocie do spłaty). W tym przypadku zawieszenie spłaty rat dotyczy 44,5 proc. spośród 1,97 mln złotowych kredytów mieszkaniowych i stanowi 58 proc. ich wartości do spłaty.