Tarcza 4.0 wystraszyła pracowników i rozwścieczyła związkowców. Poszło o obniżkę pensji

Po raz pierwszy pojawiają się za to terminy. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy. To znaczy, że gdy firma stanie na nogi - obroty wrócą do normalnych poziomów - obie możliwości będą funkcjonować jeszcze przez pół roku. Jednocześnie, nie mogą działać dłużej niż rok po ustaniu epidemii.