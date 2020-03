Tarcza antykryzysowa. Emilewicz: Sejm we wtorek ma przegłosować ustawę

- Bez względu na decyzję Senatu - czy pojawi się poprawka usuwająca poprawkę w kodeksie wyborczym, czy nie - Sejm tak czy owak będzie musiał się zebrać - powiedziała w radiowej Trójce minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

- Senat zbiera się w poniedziałek, dobrze, że wcześniej niż planowano, więc Sejm zbierze się we wtorek po to, by tę ustawę przegłosować, bo przedsiębiorcy i pracownicy potrzebują tej ustawy - dodała.

Jak podkreśliła minister Emilewicz, ustawę trzeba przegłosować, by pracownicy utrzymali pracę w kwietniu, a pracodawcy mogli wypłacić im pensje.

Obejrzyj: "Chcemy przesunąć termin deklaracji CIT-owskich"

- Jeśli Senat w poniedziałek zakończy prace, a Sejm we wtorek, to od 1 kwietnia zaczną obowiązywać pierwsze przepisy z tarczy antykryzysowej i będą wchodziły w życie kolejno. Dopłaty do pensji nastąpią jeszcze w kwietniu, odstąpienie od składek na ZUS także - podkreśliła minister.

- Temperatura polityczna była ostatnio bardzo wysoka. Nie walczmy ze sobą, walczmy z wirusem. Ustawa na pewno nie jest doskonała, wiele rzeczy można było zrobić lepiej. Jednak doskonałego rozwiązania nie ma nigdzie na świecie, a obecny kryzys dotyka wszystkich sektorów. Nie, jak w 2008 roku, gdy był to krach na giełdzie. Ten kryzys dotyczy każdego elementu życia gospodarczego, dlatego jest wyjątkowy - stwierdziła Emilewicz.

Minister rozwoju w radiowej Trójce dodała też, że rząd pracuje nad uproszczeniami przy wdrażaniu przepisów z tarczy antykryzysowej. - Równolegle nad katorżniczą pracą nad tą ustawą, pracujemy nad techniczną stroną jej wdrożenia, czyli nad uproszczeniami wszelkich wniosków. Stawiamy też system informatyczny, by można to było robić z jednego miejsca i wysłać do każdego urzędu - zapewniła.

- Każdy z elementów jest radykalnie upraszczany. Wszystko będzie dostępne na portalu gov.pl, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników - dodała.

- Przygotowaliśmy pakiet dla pracowników i pracodawców. Miejmy nadzieję, że 1 kwietnia wejdzie w życie. To na pewno nie jest koniec. Obecnie poruszamy się w obrębie budżetu, który został uchwalony z piątku na sobotę. Czekamy na jego nowelizację - podsumowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

