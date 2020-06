Tarcza antykryzysowa. Maląg: "ponad 75 mld zł już trafiło do polskich przedsiębiorców"

- Ponad 75 mld zł już trafiło do polskich przedsiębiorców. Tak naprawdę do pracowników, ponieważ są oni naczyniem powiązanym. Firmom musimy zapewnić płynność, a pracownikom pewność wypłaty pensji – mówiła w Polskim Radiu 24 minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlen Maląg.

- Te instytucje realizują zadania i robią to sprawnie. Dziękuję pracownikom wszystkich tych instytucji, które sprawnie działają – komentowała minister Maląg.

Szefowa już resortu pracy odniosła się też do właścicieli stołecznych firm, którzy twierdzą, że nie mogą się doczekać wypłaty środków.

Z kolei z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60 proc. do nawet 75 proc., co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Tarcza antykryzysowa obowiązuje od 1 kwietnia. Przewiduje on m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące, świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia.