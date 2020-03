Tarcza antykryzysowa. Pomoc dla pracowników na umowach cywilnoprawnych "jak najszybszym kanałem"

Dla osób na działalności gospodarczej oraz pracujących na podstawie umowy zlecenia, o dzieło będzie możliwość uzyskania od państwa wypłaty środków do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. W sytuacji spadku dochodów otrzymają oni również jednorazowe świadczenie wysokości ok. 2 tys. zł.

- Zapomogi dla dla pracowników na umowach cywilnoprawnych będziemy chcieli przesłać kanałami ZUS, bo są to kanały najszybsze - tłumaczyła w Kwadransie Politycznym TVP minister Jadwiga Emilewicz odpowiadają na pytania o to, kiedy ta pomoc trafi do ludzi.