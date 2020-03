Tarcza antykryzysowa. Senat ma 1800 poprawek

Senatorowie opozycji od razu, gdy tylko Sejm przegłosował specustawę antykryzysową, zapowiadali, że złożą do niej swoje poprawki. Jednak przygotowali ich rekordową liczbę, bo łącznie to - jak podaje "Puls Biznesu" - aż 1800 poprawek.

Obecnie senacka komisja gospodarki pracuje nad rządowym projektem tzw. tarczy antykryzysowej. Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld ocenia go niezwykle krytycznie.

- Wiele propozycji tego pakietu to farsa i kpina z przedsiębiorców. Pożyczka do 5 tys. zł? Przecież to karykatura pomocy - powiedział senator podczas obrad komisji.