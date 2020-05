Tarcza finansowa PFR dla dużych firm ma zielone światło od Komisji Europejskiej

- W ubiegłym tygodniu przesyłaliśmy ostatnie wyjaśnienia do Komisji Europejskiej. Zobowiązanie, jakie usłyszałam, to był początek tego tygodnia. Czekamy, ja mam nadzieję, że w tych najbliższych godzinach, dniach, to zatwierdzenie będzie - tłumaczyła minister rozwoju w radiu Tok FM.

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Program składa się z 3 podstawowych komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.