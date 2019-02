Taśmy Kaczyńskiego. Adwokat Austriaka zabiera głos po nowych doniesieniach

Według piątkowej "Gazety Wyborczej" Birgfellner zeznał w prokuraturze, że na polecenie prezesa PiS miał z własnych pieniędzy zapłacić 50 tys. zł księdzu Rafałowi Sawiczowi. Podpis duchownego był potrzebny do uruchomienia budowy dwóch wież na działce przy ulicy Srebrnej.

- Przeczytałem w "Wyborczej", że dziennikarze uważają, iż doszło do tzw. przekupstwa menedżerskiego. Nawet jeśli do takiego czynu doszło, to osoba, która to dobrowolnie ujawniła, nie podlega karze - tłumaczył w piątkowym programie "Money. To się liczy" mec. Jacek Dubois, pełnomocnik Birgfellnera.

- Jestem pełnomocnikiem pana Geralda po to, żeby dowieść, że został on oszukany. Jeśli założymy, że doniesienia "Wyborczej" są prawdą, to nie dotyczą one bezprośrednio tej kwestii - dodał Dubois.

Jacek Dubois odniósł się też do wtorkowego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Miało ono miejsce między pierwszym a drugim przesłuchaniem Birgfellnera. Jak powiedział, między tymi dwoma przesłuchaniami widzi ogromną różnicę w podejściu do jego klienta. W poniedziałek, jak ocenił, prokuratura działała wzorowo, za to w środę zmieniony został tłumacz (Birgfellner nie mówi po polsku).

- Prokuratura próbowała doprowadzić do tego, żeby protokół odbiegał od przebiegu czynności. Do polskiej wersji protokołu próbowano wprowadzić słowa, których nasz klient nie powiedział - wyjaśnił. Dodał też, że zaraz po przesłuchaniu zadzwonił do niego dziennikarz prorządowych mediów z pytaniami dotyczącymi kwestii, które były znane tylko osobom uczestniczącym w przesłuchaniu.

- Z wielką przykrością powziąłem fakt, że te zeznania wypłynęły - powiedział Dubois.

Odnosząc się do wtorkowego spotkania Kaczyńskiego z Ziobrą, mecenas stwierdził, że w obecnych okolicznościach nie powinno było do niego dojść.

Adwokat dodał, że prokuratura powinna w tej sprawie przesłuchać przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego. Na razie jednak szykuje się kolejne przesłuchanie Geralda Birgfellnera. Kiedy do niego dojdzie? - Jesteśmy umówieni na telefon. Zapewne będzie to w przyszłym tygodniu - podsumował.

Gerald Birgfellner twierdzi, że prezes PiS i spółka Srebrna nie zapłacili mu za wykonane prace przygotowawcze przy projekcie budowy dwóch wież na należącej do spółki działce. Domaga się 1,3 mln euro.

