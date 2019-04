Taśmy Kaczyńskiego. "Gerald Birg.., jak?". W Wiedniu mało kto słyszał o biznesmenie od wież Srebrnej

Gerald Birgfellner, człowiek, który nagrał prezesa PiS, to w Polsce od pewnego czasu "bohater mediów". W wywiadach kreuje się też na osobę bardzo wpływową w rodzinnym Wiedniu. - W biznesie należy wykorzystywać znajomości. W Austrii to standard. Gdyby ktoś mnie poprosił o pomoc w znalezieniu dobrego banku w Wiedniu, też chwyciłbym za telefon i starałbym się pomóc - mówił "Gazecie Wyborczej" .

Czy jednak w Austrii Birgfellner rzeczywiście jest uważany za wytrawnego biznesmena? Postanowiliśmy to zweryfikować.

Najpierw sprawdzamy, czy afera Srebrnej w ogóle przebiła się w mediach w Austrii. Okazuje się, że o sprawie jest tam wyjątkowo cicho. W największym austriackim tabloidzie, "Kronen Zeitung", znaleźliśmy tylko jeden krótki artykuł na ten temat - z końca stycznia. Co ciekawe, tekst jest zilustrowany zdjęciem Jarosława Kaczyńskiego , a nie biznesmena z Wiednia.

W dzienniku "Der Standard" o Birgfellnerze nie ma natomiast żadnego artykułu. Szukamy na portalu oe24.at - który jest powiązany z dużym tabloidem "Österreich". Wpisujemy w wyszukiwarkę "Birgfellner" - i znów zero wyników.

Większy artykuł pojawił się natomiast pod koniec stycznia w popularnym dzienniku "Kurier". I ten skupia się na Jarosławie Kaczyńskim. Postanawiamy jednak zadzwonić do redakcji. Odbiera dziennikarka, która na co dzień zajmuje się sprawami gospodarczymi. Pytam, czy słyszała kiedyś o Geraldzie Birgfellnerze. - Gerald Birg.., jak? - słyszę tylko. - Gerald Birgfellner, powtarzam. - Pierwszy raz słyszę to nazwisko - dostaję odpowiedź.