Tauron położył już panele. Gigantyczna farma jeszcze w tym roku

Tauron zakończył pierwszy etap budowy największej w Polsce farmy fotowoltaicznej na terenie Mysłowic w województwie śląskim. Na tej poprzemysłowej działce firma zamontowała już wszystkie panele słoneczne o łącznej mocy około 100 MW. Pierwszy etap farmy, o mocy 37 MW, został ukończony, a kolejne 60 MW będzie budowane w drugim etapie. Planuje się, że elektrownia rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.

Największa farma powstaje w Mysłowicach

Na powierzchni 16 hektarów w Mysłowicach zostało zainstalowanych 82,5 tysiąca paneli fotowoltaicznych, co odpowiada wielkości 22 boisk do piłki nożnej. Prezes Taurona, Paweł Szczeszek, podkreśla, że farma wygeneruje rocznie 39 tysięcy megawatogodzin zielonej energii, co pokryje zapotrzebowanie elektryczne 50 tysięcy gospodarstw domowych.

Tauron rozpoczął również prace przy drugim etapie inwestycji, który obejmuje instalację dodatkowych 60 megawatów paneli fotowoltaicznych. Firma deklaruje konsekwentne realizowanie założeń Zielonego Zwrotu poprzez budowę czterech farm wiatrowych i dwóch fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 300 megawatów.

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. Farma zostanie podłączona do rozdzielni 110 kV należącej do Tauron Dystrybucja, znajdującej się w pobliżu Elektrowni Jaworzno. Obecnie trwają prace związane z przyłączeniem farmy do sieci elektroenergetycznej, w tym ułożenie linii kablowych i montaż systemu ochrony technicznej.

Zielony zwrot Tauronu

Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach jest realizowana w ramach programu Tauron PV, który zakłada budowę instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy Tauron, głównie na obszarach byłych elektrowni lub składowisk odpadów paleniskowych. Tauron planuje znaczące inwestycje w energetykę odnawialną i zwiększenie mocy zainstalowanej w elektrowniach fotowoltaicznych do 700 MW do roku 2025 oraz dwukrotnie większą wartość do 2030 roku, osiągając 3700 MW.

Realizacja tej farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach jest zgodna z założeniami Zielonego Zwrotu, który ma na celu rozwój energetyki odnawialnej i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

