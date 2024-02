Tego Chiny nie ukryją. Tak wspierają Rosję w wojnie

"Ten wykres jest przeznaczony dla tych w Europie, którzy uważają, że Unia Europejska powinna znajdować się pośrodku między USA i Chinami. Od czasu inwazji chiński eksport sprzętu transportowego do Rosji wzrósł o 800 proc. Chiny dalekie są od bycia neutralnym aktorem. Są powiązane z Rosją" - napisał na platformie X ekonomista Robin Brooks, prezentując wykres z danymi.

Rosja i Chiny coraz bliżej

Wicepremier Rosji Andriej Biełousow mówił wówczas, że obroty handlowe między Federacją Rosyjską a Chinami wzrosły do ponad 200 mld dol., czyli do poziomu, który osiągnięty miał być w 2024 r. Do 2030 r. mają natomiast osiągnąć 300 mld dol.