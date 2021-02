Telekomunikacja Polska 2.0? Exatel miałby zapewnić łączność instytucjom państwa

- Od roku mamy pandemię. Do tego jest coraz więcej kryzysów politycznych, w które zaangażowana jest Polska, jak np. problem Białorusi. Dlatego zasadne jest przyjrzenie się kwestiom łączności – tłumaczy nam anonimowo człowiek blisko związany z rządem. - Wyobraźmy sobie, że mamy kryzys i premier musi pilnie porozmawiać z jakimś ministrem. Właśnie do takich nadzwyczajnych sytuacji miałby zostać powołany nowy operator – dodaje.

- Ma powstać nowy, nieznany twór, zarządzany przez spółkę Skarbu Państwa. Nie wiemy, dlaczego on ma powstać i jaka będzie jego rola. Trudno też znaleźć uzasadnienie, dlaczego ten pomiot miałby być wyłaniany bez konkursu. To wszystko wpisuje się w popularny ostatnimi czasy trend nacjonalizacji – mówiła dr Magdalena Musielak, ekspertka Lewiatan.

- Chcemy tworzyć w Polsce sieć 5G, która oznacza wielomiliardowe inwestycje. Do tego potrzebne nam jest stabilne prawo. Potrzebujemy ram prawnych, a nie deklaracji rządu. Wydaje się jednak, że to wszystko idzie w innym kierunku – komentował członek zarządu Orange, Witold Dróżdż.

- Obawy prywatnych firm o to, że powstaje Telekomunikacja Polska Bis, są bezzasadne. To, co ma powstać, nie będzie konkurencją dla rynku. Powiedzmy sobie wprost, że prywatne firmy i tak by nie dostały zgody na obsługę łączności specjalnej – wskazuje nasz anonimowy rozmówca.