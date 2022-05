Tempo dostaw broni do Ukrainy jest niespotykane. Rosja musi "wyciągać szmelc z magazynów"

Początkowo była to tzw. broń defensywna, jednak wraz z wejściem konfliktu w kolejną fazę i koncentracji walk na terenie Donbasu , do żołnierzy ukraińskich zaczęły trafiać m.in. czołgi, czy nawet śmigłowce produkcji radzieckiej.

Tempo dostaw broni do Ukraińców jest niespotykane

Tempo, w jakim do Ukrainy trafia sprzęt, jest niespotykane . Skalę widać na lotnisku w podrzeszowskiej Jesionce. Na stronach analizujących ruch lotniczy można obserwować, jak na to lotnisko przylatują potężne samoloty cargo i wojskowe z całego świata. Oczywiście widzimy tylko te, które możemy, ze względu na bezpieczeństwo dostaw i wiemy na ich temat naprawdę mało.

NATO ma w magazynach swoją najlepszą broń

– Owszem państwa zachodnie oddają to, co mają w swoich magazynach, częściowo redukują swoje zdolności, ale zostaną one szybko uzupełnione, ponieważ albo trwa, albo można szybko rozpocząć produkcję zapasów danego środka bojowego . Dodatkowo sprzęt rosyjski, który w tej chwili jest używany w Ukrainie, nie zostanie użyty przeciwko państwom NATO – wyjaśnia badacz z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Matysiak: Rosja traci sprzęt i ludzi. Wyciąga szmelc z magazynów

Specjaliści zwracają uwagę na to, że do Ukraińców w dużej mierze trafia sprzęt produkcji radzieckiej lub nieużywany przez zachodnie armie. Taka broń jest magazynowana na wypadek mobilizacji. Jej przekazanie realnie nie wpływa na obniżenie zdolności bojowej, a czasami, jak w przypadku Słowacji i przekazanych przez ten kraj zestawów rakietowych, w zamian kraje otrzymują lepsze wyposażenie od państw zachodnich.

– Nawet jeżeli zejdziemy z zapasów. Tak, jak w przypadku czołgów T-72, które są częścią polskiej zdolności bojowej i mamy je w magazynach na wypadek mobilizacji, ponieważ na co dzień wojsko korzysta z Leopardów, to nic się negatywnego nie wydarzy. Czołgi te – użyte przez Ukraińców – zadając straty, obniżą zdolności bojowe Rosjan, którzy mogą być naszym przeciwnikiem. Rosja traci sprzęt i ludzi. Wyciąga już szmelc z magazynów. To nie jest tak, że jak my oddajemy sprzęt, to zaraz przyjadą Rosjanie, a my nie mamy zdolności obronnych. Dostawy mają na celu m.in. odebranie inicjatywy Rosji w krótszej i dłuższej perspektywie – mówi money.pl Maciej Matysiak.