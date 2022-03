To historyczny moment. Topnieją szanse na "ekonomię dobrobytu"

"Napięcia geopolityczne, w tym agresja Rosji w Ukrainie, umocnią ogólnoświatowe trendy inflacyjne , na co będą musiały odpowiedzieć banki centralne, choć w różnym tempie" - wskazali eksperci czołowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podczas wtorkowej debaty na temat strategii rynkowych.

"Po wydarzeniach w Ukrainie ciężko spodziewać się powrotu zglobalizowanego świata (...). To jest o tyle historyczny moment, że topnieją szanse na ekonomię dobrobytu i raczej pojawia się realne zagrożenie, że w kolejnych latach będziemy mieli ekonomię niedoboru i olbrzymie transformacje, które będą kosztowne" - ostrzega Maciej Pielok, ekspert Pekao TFI.

Wskazuje np. na transformację energetyczną, która będzie niezbędna, jeżeli świat chce się uniezależnić od Rosji. To prowadzi wprost do reżimu wysokiej inflacji przez długi czas . Z tym może być związana spirala cenowo-płacowa.

Drożyzna nie odpuści

"Pojawił się aspirujący hegemon, czyli Chiny. Dopóki rywalizacja Chin i USA nie zostanie rozstrzygnięta, będzie to powodować napięcia na świecie. Wojna w Ukrainie jest jednym ze skutków tego globalnego napięcia. (…) W najprostszy sposób wpływa to na to, że szukamy bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw, a nie taniości" - zauważa Tarczyński.