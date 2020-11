To pierwszy taki dzień. Widmo lockdownu minimalnie się oddala

Jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce?

- Jest o wiele za wcześnie, by się cieszyć i o wiele za wcześnie, by mówić, że sytuacja epidemiczna Polski wróciła do normy - mówi money.pl Adam Niedzielski, minister zdrowia. - Z całej Polski płyną do nas optymistyczne sygnały, ale nie powinno to uśpić naszej czujności. O powrocie do normalności nie będziemy jeszcze mówić przez długie tygodnie - dodaje. I podkreśla, że to właśnie teraz kluczowa jest samodyscyplina wszystkich Polaków.